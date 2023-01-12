Россия освободила незаконно пересекшего границу бывшего военного из США

CNN: Россия передала США бывшего военного Дадли, незаконно пересекшего границу

В России освободили из-под стражи гражданина США 35-летнего Тейлора Дадли, который был задержан в Калининградской области в апреле 2022 года за незаконное пересечение границы, сообщает CNN.

Как сообщается, Дадли приезжал в Польшу на музыкальный фестиваль. Причина, по которой он пересек российско-польскую границу без необходимых документов, неизвестна. Отмечается, что власти в США не считали задержание Дадли неправомерным.

Ранее задержание и пребывание американца под стражей не анонсировалось, так как его семья хотела, чтобы переговоры о его освобождении проходили в частном и непубличном порядке. Его передали американской стороне в четверг, 12 января, на пограничном переходе в Багратионовске. CNN сообщает, что вопрос его освобождения поднимался в ходе переговоров по обмену баскетболистки Бриттни Грайнер и Тревора Рида.

Дадли — бывший военный, служивший в военно-морском флоте. Живет в Лансинге, штат Мичиган.

В декабре власти России и США произвели обмен россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков.