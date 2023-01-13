ФИФА открыла дело против Ассоциации футбола Аргентины из-за поведения игроков в финале ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Об этом сообщается на сайте ФИФА.

В заявлении говорится, что дело возбуждено из-за возможного нарушения статей, которые касаются оскорбительного поведения и нарушения принципов честной игры, а также неправомерных действий игроков и официальных лиц. Отмечается, что речь идет о поведении футболистов в финальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее стало известно, что Месси оскорбил нападающего нидерландцев Ваута Вегорста во время интервью после четвертьфинального матча. «Что уставился, придурок? Иди отсюда», — сказал аргентинский нападающий сопернику. Он объяснил свое поведение тем, что Вегорст провоцировал команду до и во время игры.

18 декабря 2022 года сборная Аргентины победила Францию в решающем матче турнира в Катаре и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.