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17:57, 13 января 2023Мир

Оценено влияние нового скандала вокруг Байдена на следующие президентские выборы

Политолог Козюлин заявил, что скандал из-за секретных файлов Байдена не повлияет на выборы

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

История вокруг конфиденциальных документов, обнаруженных в старом офисе и гараже президента США Джо Байдена, навряд ли сохранит актуальность до следующих президентских выборов. Так влияние нового скандала оценил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в беседе с «Лентой.ру».

Политолог подчеркнул, что репутация Байдена страдает не в первый раз и, можно сказать, стала «тефлоновой». «Политическая ситуация в Вашингтоне турбулентна», — отметил он.

Разбирательства из-за найденных у Байдена секретных файлов навряд ли повлияет на его шансы на следующих выборах президента США в 2024 году. «Американская публика привыкла к таким скандалам, она ими живет. Но скандалы быстро забываются», — пояснил Козюлин.

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10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена, использовавшемся политиком как личный офис с 2017 по 2020 годы, нашли секретные документы времен его вице-президентства. Среди них были докладные записки американской разведки и материалы брифингов, связанных с Украиной, Ираном и Британией. Вскоре помощники политика нашли и вторую партию документов в его доме в Делавэре — их количество и содержание не уточняется.

Ранее сообщалось, что Байден начал подготовку к переизбранию в 2024 году, официально об этом планируют заявить в феврале или апреле. Отмечалось, что советники Байдена уже начали встречаться с ключевыми союзниками и создавать обширное присутствие в цифровом пространстве, в частности, в мессенджерах и социальных сетях. При этом некоторые демократы сомневаются в том, что 80-летний политик поборется за президентское кресло еще раз.

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Валентина Шварцман
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