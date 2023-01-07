Байден начал готовиться к переизбранию

The Hill: президент США Байден начал готовиться к кампании по переизбранию на новый срок

Президент США Джо Байден начал подготовку к переизбранию в 2024 году, официально об этом планируют заявить в феврале или апреле, пишет американское издание The Hill со ссылкой на источники.

Сообщается, что советники Байдена уже начали встречаться с ключевыми союзниками, создают обширное присутствие в цифровом пространстве, в частности, в мессенджерах и социальных сетях. При этом некоторые демократы сомневаются в том, что 80-летний политик поборется за президентское кресло еще раз.

В октябре Байден поздравил вице-президента Камалу Харрис с днем рождения и назвал ее великим президентом. «Недавно также был день рождения Камалы. Ей исполнилось 30 лет. С днем рождения великого президента!» — заявил он.

6 января, выступая с речью по поводу безопасности южной границы страны, он похвалил Харрис за проделанную работу и вновь назвал ее президентом.