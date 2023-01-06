Байден снова назвал Харрис президентом

Джо Байден оговорился и назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом

Президент США Джо Байден, выступая с речью по поводу безопасности южной границы страны, похвалил вице-президента Камалу Харрис за проделанную работу и снова назвал ее президентом. Трансляция на официальном канале Белого дома в YouTube.

«Президент Харрис возглавила эту работу по улучшению ситуации в странах, из которых они [мигранты] уезжают», — сказал американский лидер.

По словам Байдена, благодаря усилиям Харрис удалось привлечь более 3,2 миллиарда долларов из частного сектора для создания рабочих мест и возможностей в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.

В октябре Байден поздравил Харрис с днем рождения и назвал ее великим президентом. «Недавно также был день рождения Камалы. Ей исполнилось 30 лет. С днем рождения великого президента!» — заявил он.

В июне 2021 года член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон, который работал врачом в Белом доме при президентстве Дональда Трампа, направил Джо Байдену письмо с требованием пройти тест на когнитивные способности, чтобы доказать, что он «умственно готов» возглавлять страну.

