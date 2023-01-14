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17:14, 14 января 2023Спорт

Стала известна дата следующего боя Джошуа

The Sun: Энтони Джошуа проведет бой с Джермейном Франклином 1 апреля

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер Энтони Джошуа проведет следующий бой 1 апреля. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, соперником британца станет 29-летний американский боксер Джермейн Франклин. Встреча должна состояться на O2 Arena в Лондоне.

7 ноября прошлого года промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что боксер вернется на ринг летом 2023 года. Сообщалось, что он хочет провести бой с соотечественником Диллианом Уайтом или Тайсоном Фьюри.

В ночь на 21 августа Джошуа проиграл украинцу Александру Усику раздельным решением судей. В этом поединке на кону стояли титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super.

33-летний Джошуа в профессиональной карьере одержал 24 победы и потерпел три поражения. На счету Франклина 21 выигранный поединок и одно поражение.

Ксения Курашкина
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