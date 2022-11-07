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23:47, 7 ноября 2022Спорт

Промоутер Джошуа назвал имена желаемых соперников боксера

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что боксер хочет провести бой с Фьюри летом 2023 года

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал имена желаемых соперников спортсмена. Его слова приводит The Sun со ссылкой на Fight Hub TV.

Хирн заявил, что боксер вернется на ринг летом 2023 года. Он хочет провести бой с соотечественником Диллианом Уайтом или Тайсоном Фьюри, договориться о поединке с которым не удалось в сентябре 2022 года. Также спортсмен планирует встретиться с американским боксером Деонтеем Уайлдером.

1 ноября Джошуа заявил о появлении у него ментальных проблем после поражения от украинца Александра Усика. Британец пожаловался на психологическое давление и объявил, что берет паузу в карьере для отдыха и восстановления.

В ночь на 21 августа Джошуа проиграл Усику раздельным решением судей. В этом поединке на кону стояли титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super.

Всего Джошуа провел 27 боев. В них он одержал 24 победы и потерпел три поражения.

Ксения Курашкина
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