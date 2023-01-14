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18:44, 14 января 2023Спорт

Тренер итальянских лыжников рассказал о соблюдении русской традиции в сборной

Тренер итальянских лыжников Крамер рассказал, что русская культура стала частью его жизни

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер рассказал о соблюдении русской традиции итальянскими спортсменами. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В России, когда у кого-то день рождения, каждый должен произнести тост. И теперь в нашей сборной так же — каждый встает и должен что-то сказать. Я люблю эту русскую традицию!» — сказал Крамер, выразив надежду на то, что вскоре сможет произносить тосты вместе с российскими спортсменами. Он добавил, что русская культура стала частью его жизни.

29 июня Крамер рассказал, что в начале апреля у него состоялся разговор с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, по результатам которого они пришли к выводу о невозможности продолжения работы в команде. Крамер тренировал сборную России с 2015 года. В группе немецкого специалиста последние годы занимались олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Юлия Ступак.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации. 5 июля FIS продлила отстранение сборной России.

Андрей Стрельцов
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