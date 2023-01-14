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20:02, 14 января 2023Спорт

Избежавшая дисквалификации за допинг фигуристка призвала наказать Валиеву

Избежавшая дисквалификации за допинг фигуристка Калаланг призвала наказать Камилу Валиеву

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Американская фигуристка Джессика Калаланг, избежавшая дисквалификации за применение запрещенных препаратов, призвала наказать Камилу Валиеву. Спортсменка высказалась в Twitter.

«Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым. Допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию. WADA должно подать апелляцию. Конец», — заявила Калаланг.

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Калаланг — трекратный серебряный призер чемпионата США и вице-чемпионка этапа Гран-при Skate America. В 2021 году в ее крови нашли метаболиты запрещенного стимулятора меклофеноксата. Фигуристка избежала наказания, так как доказала, что вещество содержалось в ее косметике.

13 января РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Андрей Стрельцов
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