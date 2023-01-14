Избежавшая дисквалификации за допинг фигуристка призвала наказать Валиеву

Избежавшая дисквалификации за допинг фигуристка Калаланг призвала наказать Камилу Валиеву

Американская фигуристка Джессика Калаланг, избежавшая дисквалификации за применение запрещенных препаратов, призвала наказать Камилу Валиеву. Спортсменка высказалась в Twitter.

«Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым. Допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию. WADA должно подать апелляцию. Конец», — заявила Калаланг.

Калаланг — трекратный серебряный призер чемпионата США и вице-чемпионка этапа Гран-при Skate America. В 2021 году в ее крови нашли метаболиты запрещенного стимулятора меклофеноксата. Фигуристка избежала наказания, так как доказала, что вещество содержалось в ее косметике.

13 января РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.