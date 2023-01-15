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09:41, 15 января 2023Спорт

Глава UFC оценил победу брата Нурмагомедова на турнире промоушена

Дэйна Уайт восхитился победившим на турнире UFC Vegas 67 россиянином Умаром Нурмагомедовым

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил победу российского бойца смешанного стиля (MMA) Умара Нурмагомедова на турнире UFC Vegas 67. Пресс-конференция с его участием доступна на YouTube-канале промоушена.

«Он готов драться с каждым, кого мы ему предлагаем. Мне нравится его подход, я восхищен этим парнишкой», — заявил Уайт и добавил, что ему нравятся, когда бойцы часто выходят в октагон. Он отметил, что Умару, двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова, готовы дать следующий бой в марте, однако будет сложно найти для него соперника.

Ранее Нурмагомедов досрочно победил бразильца Раони Барселоса на первом турнире. Встреча завершилась нокаутом в первом раунде.

Всего в профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 16 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Барселоса 17 побед и четыре поражения.

Дарья Коршунова
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