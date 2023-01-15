Глава UFC оценил победу брата Нурмагомедова на турнире промоушена

Дэйна Уайт восхитился победившим на турнире UFC Vegas 67 россиянином Умаром Нурмагомедовым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил победу российского бойца смешанного стиля (MMA) Умара Нурмагомедова на турнире UFC Vegas 67. Пресс-конференция с его участием доступна на YouTube-канале промоушена.

«Он готов драться с каждым, кого мы ему предлагаем. Мне нравится его подход, я восхищен этим парнишкой», — заявил Уайт и добавил, что ему нравятся, когда бойцы часто выходят в октагон. Он отметил, что Умару, двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова, готовы дать следующий бой в марте, однако будет сложно найти для него соперника.

Ранее Нурмагомедов досрочно победил бразильца Раони Барселоса на первом турнире. Встреча завершилась нокаутом в первом раунде.

Всего в профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 16 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Барселоса 17 побед и четыре поражения.