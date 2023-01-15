Российский боец ММА найден мертвым в вагоне поезда

«КрыльяTV»: в Ростове в вагоне поезда на остановке найден мертвым боец ММА Георгий Гаглоев

Российский боец ММА Георгий Гаглоев найден мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ, во время остановки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил портал «КрыльяTV» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что родные Гаглоева уже проинформированы о случившемся. По словам собеседника издания, они уже выехали за его телом. Причины смерти спортсмена пока не уточнятся.

Георгий Гаглоев, родом из Северной Осетии, провел три боя в поп-ММА. Он стал известен после боев с такими спортсменами, как Саймумин «Метро Люблино» Мадиев, Ибрагим Ильясов, Лейва «Виллагра» Даниел Иван. Все три поединка Гаглоев проиграл.

В феврале прошлого года Гаглоев сообщил о пропаже свой тети на границе Ингушетии и Чечни. Автомобиль, в котором находилась его родственница, обнаружили на границе республик, внутри были вещи и деньги женщины и ее водителя.