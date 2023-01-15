Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Суперкубок Испании|Финал
Маркос Гирон
Завтра
12:30 (Мск)
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Дарья Касаткина
17 января
08:30 (Мск)
Варвара Грачёва
Australian Open (ж)
Андрей Рублёв
17 января
03:00 (Мск)
Доминик Тим
Australian Open (м)
Марина Заневская
17 января
07:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
15:29, 15 января 2023Спорт

Роналдиньо поделился мнением о будущем Месси

Роналдиньо счел, что аргентинец Лионель Месси сможет играть до 50 лет, если захочет

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением о будущем нападающего сборной Аргентины и ПСЖ Лионеля Месси. Его слова приводятся в Twitter Téléfoot.

Роналдиньо счел, что Месси еще долго сможет играть в футбол. «Если он захочет, то будет играть до 50 лет!» — заключил он.

Ранее французская газета L’Equipe признала Месси спортсменом года. Победитель определялся по итогам тайного голосования журналистов издания.

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины одержал победу на чемпионате мира в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира. Также в 2022 году Месси в составе ПСЖ стал чемпионом Франции.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Десять военных пострадали при взрыве под Белгородом
ЕС осудил казнь бывшего заместителя министра обороны в Иране
Россиянка из разбившегося в Непале самолета оказалась беременной
Военный взорвал гранату в части под Белгородом
Роналдиньо поделился мнением о будущем Месси
Мужчина в военной форме пригрозил взорвать гранату в центре Киева
Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Непале
Саперы уничтожили боевую часть найденной на севере Молдавии ракеты
Путин оценил состояние российской экономики
Жена госпитализированного фигуриста Костомарова рассказала о его состоянии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.