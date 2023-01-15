Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд НХЛ 54-летней давности

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 54-летней давности. Об этом сообщается на сайте лиги.

Овечкин показал лучший результат по скорости достижения отметки в 30 шайб в сезоне для игроков в старше 37 лет. Для этого ему потребовалось 45 матчей. Ранее достижение принадлежало канадскому нападающему Жан Беливо, который в сезоне-1968/1969 забросил 30 шайб за 54 встречи.

15 января Овечкин отличился в матче «Вашингтона» против «Филадельфия Флайерс». Однако шайба россиянина не спасла столичную команду от поражения со счетом 1:3.

Для форварда эта шайба стала 810-й за карьеру в лиге. Таким образом, он укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от лидирующего в нем канадца Уэйна Гретцки до 84 голов.