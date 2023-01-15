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10:59, 15 января 2023Бывший СССР

Молдавия раскрыла детали ракетного инцидента на границе с Украиной

В МВД Молдавии заявили, что на месте обнаружения фрагментов ракеты нашли ее боевую часть

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Боевую часть ракеты со взрывчатым веществом нашли на месте обнаружения фрагментов на границе с Украиной. Детали инцидента раскрыло МВД Молдавии на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Утром патрули полиции проинформировали жителей сел Павловка и Ларга, чтобы они держались на расстоянии и не приближались к границе зоны безопасности, которую пришлось расширить, так как оперативные группы правоохранительных органов обнаружили боевую часть ракеты», — заявили в министерстве.

Там добавили, что боевая часть содержит примерно 80 килограммов взрывчатого вещества. В настоящее время группа инженеров из отдельного батальона «Кодру» Национальной армии выясняет, как устранить опасность от упавшей ракеты.

По данным МВД, Украину проинформировали о том, что на месте обнаружения фрагментов ракеты найдена ее боевая часть.

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Вечером 14 января на севере Молдавии упали обломки ракеты — их обнаружил пограничный патруль КПП «Ларга». Место происшествия оценили. Это уже третий случай, когда обломки падают на территории республики.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица высказала возмущение в связи с падением обломков ракеты на границе с Украиной. Помимо этого, премьер-министр выразила поддержку украинскому народу.

Позже появились фотографии с места падения обломков ракеты. В МВД уточнили, что погранполиция осуществила план действий в случае ЧС и увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной. Кроме того, было усилено наблюдение за воздушным пространством и зеленой полосой.

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Анастасия Шейкина
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