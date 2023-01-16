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17:09, 16 января 2023Силовые структуры

Бывшего главного нарколога России Брюна снова оставили под домашним арестом

Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего главного нарколога России Брюна на домашний арест

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при закупке медицинских изделий для Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии. Об этом в понедельник, 16 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Судья отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого на домашний арест и оставил меру пресечения без изменения. Брюну вменяется хищение денежных средств столичного департамента здравоохранения на сумму не менее 20 миллионов рублей. Также судья отклонил апелляцию защиты сообщника Брюна Владимира Якушева.

Защита обвиняемых требовала пересмотра решения Тверского суда Москвы, вынесенного 30 ноября 2022 года, согласно которому срок домашнего ареста для Брюна и Якушева был продлен до 3 февраля.

20 августа 2022 года суд избрал Брюну и Якушеву меру пресечения. Им запрещено покидать место жительства и менять место проживания без разрешения следователя, общаться с другими фигурантами дела, свидетелями и потерпевшими, пользоваться телефоном и интернетом, а также отправлять и получать почту.

13 января в Москве по делу о мошенничестве арестовали директора Московского НПЦ наркологии Сергея Копорова. Это также связано с делом бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна.

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Владимир Седов
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