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11:47, 16 января 2023Спорт

Тарасова высказалась о возможном переходе дочери Тутберидзе в сборную Израиля

Тарасова заявила, что может понять желание фигуристов Дэвис и Смолкина сменить сборную

Фото: Xinhua / Zhang Yuwei / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Израиля. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова заявила, что может понять желание пары, выступающей в танцах на льду, сменить сборную. «В переходе Дэвис и Смолкина в израильскую федерацию нет никакого криминала. Международный союз конькобежцев не дает нам возможности выступать на международных соревнованиях, поэтому происходит естественно‑разрушительный процесс», — сказала она.

О том, что Дэвис, дочь отечественного тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин могут перейти в сборную Израиля, сообщалось ранее 16 января. Отмечалось, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. В сезоне-2022/2023 спортсмены, живущие в США, отказались от выступления на российских турнирах из-за проблем с документами для выезда из страны.

Дарья Коршунова
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