Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище

Похороны народной артистки СССР Инны Чуриковой завершились на Новодевичьем кладбище

Похороны народной артистки СССР Инны Чуриковой, скончавшейся на 80-м году жизни, завершились на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Актрису похоронили недалеко от места захоронения режиссера Владимира Меньшова. Незадолго до этого в Храме Христа Спасителя состоялась церемония прощания со звездой советского кинематографа.

Проститься с Чуриковой пришли ее коллеги и близкие, в числе которых были замечены актрисы Лия Ахеджакова и Людмила Поргина, худрук Театра Наций Евгений Миронов, оперная певица Хибла Герзмава, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Последняя в беседе с журналистами назвала смерть артистки личной утратой.

Президент России Владимир Путин, а также премьер-министр страны Михаил Мишустин прислали венки на церемонию прощания со звездой.

О смерти Чуриковой стало известно 14 января. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что артистка скончалась в больнице.