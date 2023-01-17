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12:41, 17 января 2023Культура

В Москве началась церемония прощания с актрисой Инной Чуриковой

В Москве началась церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Храме Христа Спасителя в Москве началась церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, скончавшейся на 80-м году жизни, пишет РИА Новости.

Проститься с Чуриковой пришли ее коллеги и близкие, в числе которых были замечены актрисы Лия Ахеджакова и Людмила Поргина, худрук Театра Наций Евгений Миронов, оперная певица Хибла Герзмава, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.

Президент России Владимир Путин, а также премьер-министр страны Михаил Мишустин прислали венки на церемонию прощания со звездой.

Сообщается, что народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище недалеко от места захоронения режиссера Владимира Меньшова.

О смерти Чуриковой стало известно 14 января. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что артистка скончалась в больнице. По данным StarHit, актрисе диагностировали множественные кисты в головном мозгу, из-за чего врачам было противопоказано проводить хирургическое вмешательство.

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Анастасия Астахова
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