В Москве началась церемония прощания с актрисой Инной Чуриковой

В Москве началась церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой

В Храме Христа Спасителя в Москве началась церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, скончавшейся на 80-м году жизни, пишет РИА Новости.

Проститься с Чуриковой пришли ее коллеги и близкие, в числе которых были замечены актрисы Лия Ахеджакова и Людмила Поргина, худрук Театра Наций Евгений Миронов, оперная певица Хибла Герзмава, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.

Президент России Владимир Путин, а также премьер-министр страны Михаил Мишустин прислали венки на церемонию прощания со звездой.

Сообщается, что народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище недалеко от места захоронения режиссера Владимира Меньшова.

О смерти Чуриковой стало известно 14 января. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что артистка скончалась в больнице. По данным StarHit, актрисе диагностировали множественные кисты в головном мозгу, из-за чего врачам было противопоказано проводить хирургическое вмешательство.