Матвиенко назвала смерть Инны Чуриковой личной утратой

Спикер Совфеда Матвиенко назвала смерть народной артистки СССР Чуриковой личной утратой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1» назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой личной утратой.

Политический деятель появилась на церемонии прощания с актрисой, которая проходит в Храме Христа Спасителя в Москве. В разговоре с журналистами Матвиенко отметила, что являлась поклонницей звезды советского кинематографа.

«Для меня это тоже огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством, я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. И я не забуду ее глаза. Там все — там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота», — рассказала спикер Совета Федерации.

Ранее в Москве началась церемония прощания с Инной Чуриковой. Проститься с артисткой пришли ее коллеги и близкие, в числе которых были замечены актрисы Лия Ахеджакова и Людмила Поргина, худрук Театра Наций Евгений Миронов, оперная певица Хибла Герзмава и многие другие.

Президент России Владимир Путин, а также премьер-министр страны Михаил Мишустин прислали венки на церемонию прощания со звездой.

О смерти Чуриковой стало известно 14 января. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что артистка скончалась в больнице.