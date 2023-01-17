Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Марина Заневская
0:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
06:30 (Мск)
Варвара Грачёва
Australian Open (ж)
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
04:30 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
21:30, 17 января 2023Спорт

Российский футболист объяснил предложение тренеру «выйти раз на раз»

Футболист «Химок» Гулиев назвал предложение тренеру Гогниеву «выйти раз на раз» бредом

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» Аяз Гулиев объяснил информацию о том, что он якобы предложил тренеру команды Спартаку Гогниевым подраться на сборах в ОАЭ. Его слова приводит Sport24.

Футболист назвал новость бредом. «Какие "выйти раз на раз"? Как я могу такое предложить тренеру? Если кто-то в это верит, значит не от большого ума», — заявил он. Гулиев добавил, что у него возникали недомолвки с тренером, однако они были решены мирным путем.

Ранее 17 января «Спорт-Экспресс» сообщил, что Гулиев был недоволен многочисленными критическими комментариями со стороны Гогниева. Спор удалось прекратить, однако отмечается, что в команде по-прежнему царит напряженная атмосфера.

«Химки» занимают в таблице Российской премьер-лиге предпоследнее, 15-е место, набрав 12 очков в 17 турах. Гулиев в сезоне-2022/2023 вышел на поле в десяти матчах, в которых отдал один голевой пас.

29 октября прошлого года появилась информация, что 41-летнего Гогниева могут уволить с поста главного тренера «Химок», который он занял 31 августа. Уточнялось, что в клубе задумались о возвращении на эту должность Сергея Юрана, трижды уволенного ранее.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров
Российский футболист объяснил предложение тренеру «выйти раз на раз»
Президент Польши выразил протест идее русского мира
Шольц высказался о последствиях энергетического кризиса в Германии
Назван срок принятия законопроекта о выходе России из договоров СЕ
Женщине дали 12 лет за участие в запрещенном в России ИГ и сбор денег для него
В Москве снова начали поднимать цены на один вид жилья
Danone пообещал бороться с коровьей отрыжкой
Медитацию связали с улучшением здоровья
В Афганистане манекенам в магазинах надели на голову пакеты по указу талибов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.