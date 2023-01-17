Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:24, 17 января 2023Интернет и СМИ

В МИД заявили о политических мотивах задержания шеф-редактора «Sputnik Литва»

Захарова заявила, что власти Латвии преследуют журналиста Касема по политическим мотивам

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Латвии задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема по политическим мотивам за профессиональную журналистскую деятельность. Ее слова передает РИА Новости.

«Самое глупое, не дикое, не ужасное, а глупое, что могла сейчас сделать Латвия, Литва или Эстония, то есть Прибалтийские государства, — это задержать, арестовать и так далее. Знаете почему? Потому что становится очевидно, что это преследование по политическим мотивам журналиста», — сказала дипломат.

Находясь в России, Касем выполнял свой журналистский долг в соответствии с профессиональной этикой и законодательством, подчеркнула дипломат. Но как только он прибыл в Латвию, его задержали, отметила она. «К правосудию это не имеет никакого отношения. Еще раз повторю: это преследование по политическим мотивам за профессиональную журналистскую деятельность», — заключила официальный представитель МИД России.

12 января Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство будет добиваться освобождения шеф-редактора «Sputnik Литва» через профильные международные организации. Накануне представитель МИД заявила, что Касем был задержан их-за «непоколебимой уверенности в полной безнаказанности» со стороны Запада. Она также пригрозила ответственностью за арест журналиста.

5 января стало известно, что спецслужбы Латвии задержали Касема в Риге. Шеф-редактора «Sputnik Литва» обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России и в шпионаже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
В Германии утвердили нового министра обороны страны
Детская математическая задача поставила взрослых в тупик
Министр экономики Германии предсказал миру новые торговые войны
Кадыров назвал экс-главу сухопутных войск Болдырева «генералом бла-бла-бла»
Хранивший тысячи изображений детей священник-педофил попался из-за забывчивости
Российские АК-203 выпустят в Индии со стопроцентной локализацией
В Госдуме объяснили отсутствие у России права на трансляцию Олимпиад
В Казахстане изменили правила въезда и пребывания туристов
В Совфеде прокомментировали отставку Арестовича словами «политическая мелочь»
Финляндия пообещала помочь Украине с поставками танков Leopard
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.