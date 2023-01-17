В МИД заявили о политических мотивах задержания шеф-редактора «Sputnik Литва»

Захарова заявила, что власти Латвии преследуют журналиста Касема по политическим мотивам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Латвии задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема по политическим мотивам за профессиональную журналистскую деятельность. Ее слова передает РИА Новости.

«Самое глупое, не дикое, не ужасное, а глупое, что могла сейчас сделать Латвия, Литва или Эстония, то есть Прибалтийские государства, — это задержать, арестовать и так далее. Знаете почему? Потому что становится очевидно, что это преследование по политическим мотивам журналиста», — сказала дипломат.

Находясь в России, Касем выполнял свой журналистский долг в соответствии с профессиональной этикой и законодательством, подчеркнула дипломат. Но как только он прибыл в Латвию, его задержали, отметила она. «К правосудию это не имеет никакого отношения. Еще раз повторю: это преследование по политическим мотивам за профессиональную журналистскую деятельность», — заключила официальный представитель МИД России.

12 января Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство будет добиваться освобождения шеф-редактора «Sputnik Литва» через профильные международные организации. Накануне представитель МИД заявила, что Касем был задержан их-за «непоколебимой уверенности в полной безнаказанности» со стороны Запада. Она также пригрозила ответственностью за арест журналиста.

5 января стало известно, что спецслужбы Латвии задержали Касема в Риге. Шеф-редактора «Sputnik Литва» обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России и в шпионаже.

