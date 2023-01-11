Захарова заявила о последствиях для Запада за арест сотрудника «Sputnik Литва»

Захарова заявила, что Запад не избежит ответственности за арест в Латвии Марата Касема

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о последствиях для стран Запада за арест в Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. В эфире радио Sputnik дипломат заявила, что они не смогут избежать ответственности за произошедшее, пишет РИА Новости.

«Это хладнокровие, какая-то непоколебимая уверенность в полной безнаказанности, я в этом убеждена, должна [быть] просто обрушена у тех, кто считает, что эта ситуация пройдет абсолютно незаметно, что, в очередной раз прикрываясь какими-то там пустыми словами, в очередной раз рассказывая небылицы и прения с опорой на какие-то уже ставшие полумифическими их тезисы про свободу, они смогут избежать ответственности. Не смогут», — сказала Захарова.

Официальный представитель российского МИД добавила, что арест сотрудника «Sputnik Литва» должен стать символом «тотального беспредела, который сейчас творится на территории стран коллективного Запада». По ее словам, эта тема будет постоянно звучать из уст российских представителей международных организаций. «Везде, где есть тема прав человека, свободы слова, защиты деятельности журналиста, везде эта тема будет звучать от российских представителей», — заверила дипломат.

Ранее Захарова назвала арест Касема «местью диктаторских режимов» за правду. Она заявила, что Россия требует подключить к ситуации международные организации, уполномоченные по свободе слова.

5 января стало известно, что спецслужбы Латвии задержали Касема в Риге. По итогам заседания суда его перевели в Рижскую центральную тюрьму. Шеф-редактора «Sputnik Литва» обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России и в шпионаже.