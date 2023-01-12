МИД решил добиваться освобождения шеф-редактора «Sputnik Литва» через ООН

МИД заявил, что Россия будет добиваться освобождения сотрудника «Sputnik Литва» через ООН

Министерство иностранных дел России решило добиваться освобождения арестованного в Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема через профильные международные организации. Об этом на брифинге в четверг, 12 января, объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Запись трансляции доступна во «ВКонтакте».

«Мы будем добиваться подключения к освобождению шеф-редактора портала "Sputnik Литва" профильных международных структур, в том числе по линии ООН, ЮНЕСКО», — сообщила Захарова. Кроме того, по словам представителя МИД, министерство будет высказываться о бездействии ОБСЕ в ситуации с сотрудником «Sputnik Литва». «Ожидаем, что на политически мотивированную травлю Марата Касема должным образом отреагируют и правозащитные неправительственные организации», — добавила она.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада не смогут избежать ответственности за арест Касема. Перед этим она также назвала произошедшее «местью за правду» и сообщила, что Россия требует подключить к ситуации с шеф-редактором «Sputnik Литва» международные организации, уполномоченные по свободе слова.

О задержании Касема в Латвии стало известно 5 января. По итогам заседания суда его перевели в Рижскую центральную тюрьму. Шеф-редактора «Sputnik Литва» обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России и в шпионаже. Касем является гражданином Латвии, однако в течение нескольких лет живет в Москве.