В Госдуме предложили легализовать ЧВК «Вагнер»

Депутат Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер» в России

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на первом в 2023 году пленарном заседании Госдумы похвалил частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» и выступил с предложением легализовать «это героическое воинское формирование». Его комментарий приводит MK.RU.

Депутат отметил, что благодаря усилиям вагнеровцев удалось взять под контроль Соледар. По мнению Миронова, российским военнослужащим есть чему поучиться у ЧВК касательно подготовки новобранцев.

Миронов обратил внимание на то, что в 2017 году «Справедливая Россия» подготовила и внесла закон о частных военных компаниях. «Я абсолютно убежден: необходимо легализовать это героическое воинское формирование», — заявил он.

Председатель «Справедливой России — За правду» подчеркнул, что законопроект уже готов. После этого спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что не следует делать различий между теми, кто как воюет.

«Те кто нас защищают — военнослужащие, мобилизованные, участники ЧВК "Вагнер", — все они защищают страну, это должна быть наша единая позиция», — отметил Володин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии конфликта между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России.

13 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о попытках украсть победу у нее. Он допустил, что внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах, могут нанести значительный урон ЧВК.

11 января Пригожин рассказал, что подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме отрядов вагнеровцев.

Спустя два дня о взятии Соледара под полный контроль отчиталось Минобороны России.

Позже российское военное ведомство подтвердило, что взятие городских кварталов Соледара было выполнено штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер».