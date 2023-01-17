Тренер чемпиона UFС Нганну раскрыл подробности ухода бойца из промоушена

Тренер Нганну Никсик заявил, что боец покинул промоушен, потому что не хотел «продаваться»

Тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну Эрик Никсик раскрыл подробности ухода бойца из промоушена. Его слова приводит YouTube-канал MMAFightingonSBN.

Специалист рассказал, что после разговора с главой UFC Дэйной Уайтом и вице-президентом организации Хантером Кэмпбеллом ожидал продолжения сотрудничества с ними, однако Нганну решил покинуть промоушен. «Если я подпишу контракт, не сделав всего того, что, как я говорил, собирался сделать, то продамся. Я отказываюсь это делать. У меня есть позиция, и я знаю, что могу что-то изменить», — передал слова бойца тренер.

О решении Нганну уйти из UFС стало известно 15 января. Спортсмен отказался продлевать соглашение, которое было рассчитано на два года и делало бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории организации. Ранее он жаловался на финансовые условия в промоушене.

Тяжеловес завоевал чемпионский пояс в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021 года. В январе 2022-го он впервые защитил титул, победив француза Сирила Гана, после чего не выходил в октагон из-за операции на колене.

Нганну выступал в UFC c 2015 года. Всего за карьеру он одержал 17 побед и потерпел три поражения.