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12:47, 17 января 2023Спорт

Тренер чемпиона UFС Нганну раскрыл подробности ухода бойца из промоушена

Тренер Нганну Никсик заявил, что боец покинул промоушен, потому что не хотел «продаваться»
Фрэнсис Нганну

Фрэнсис Нганну. Фото: Gary A. Vasquez / USA Today Sports / Reuters

Тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну Эрик Никсик раскрыл подробности ухода бойца из промоушена. Его слова приводит YouTube-канал MMAFightingonSBN.

Специалист рассказал, что после разговора с главой UFC Дэйной Уайтом и вице-президентом организации Хантером Кэмпбеллом ожидал продолжения сотрудничества с ними, однако Нганну решил покинуть промоушен. «Если я подпишу контракт, не сделав всего того, что, как я говорил, собирался сделать, то продамся. Я отказываюсь это делать. У меня есть позиция, и я знаю, что могу что-то изменить», — передал слова бойца тренер.

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О решении Нганну уйти из UFС стало известно 15 января. Спортсмен отказался продлевать соглашение, которое было рассчитано на два года и делало бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории организации. Ранее он жаловался на финансовые условия в промоушене.

Тяжеловес завоевал чемпионский пояс в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021 года. В январе 2022-го он впервые защитил титул, победив француза Сирила Гана, после чего не выходил в октагон из-за операции на колене.

Нганну выступал в UFC c 2015 года. Всего за карьеру он одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Ксения Курашкина
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