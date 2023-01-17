Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Марина Заневская
0:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
Дарья Касаткина
Сегодня
13:00 (Мск)
Варвара Грачёва
Australian Open (ж)
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
04:30 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
09:15, 17 января 2023Спорт

Гол российского игрока в овертайме принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ

Гол российского игрока Дмитрия Орлова в овертайме принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ

Фото: Brad Penner-USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Победу «Вашингтону» принес гол российского защитника Дмитрия Орлова в овертайме. Он также отдал голевой пас во втором периоде. Спортсмена признали первой звездой матча. Всего в сезоне-2022/2023 хоккеист набрал 14 очков по системе «гол плюс пас» в 30 играх.

Материалы по теме:
«Вратари смертельно боялись его броска» История легендарного форварда, совершившего революцию в советском хоккее
«Вратари смертельно боялись его броска»История легендарного форварда, совершившего революцию в советском хоккее
8 сентября 2022
«Был выбор: победить или умереть» Как сборная Чехословакии по хоккею мстила СССР за подавление Пражской весны
«Был выбор: победить или умереть»Как сборная Чехословакии по хоккею мстила СССР за подавление Пражской весны
3 января 2023

31-летний Орлов играет в столичной команде с 2011 года. Вместе с «Вашингтоном» в 2018 году он завоевал Кубок Стэнли. Кроме того, в активе хоккеиста есть золотая и три бронзовые медали чемпионатов мира в составе сборной России.

Помимо Орлова, в матче против «Айлендерс» результативные передачи совершили россияне Евгений Кузнецов, Александр Романов и Александр Овечкин. Для Овечкина этот голевой пас стал 650-м за карьеру в НХЛ. Он вышел на третье место по этому показателю среди российских игроков лиги. На второй и третьей строчке расположились бывший нападающий «Детройт Ред Уингс» Сергей Федоров (696) и форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин (728).

По количеству голов Овечкин занимает второе место среди всех игроков в истории НХЛ. Форвард забросил 810 шайб и на данный момент уступает только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 891 гол.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о взятии всего Соледара
Проигравшего на выборах республиканца задержали за стрельбу по домам демократов
Российский военный рассказал о нестандартном использовании телефонов в зоне СВО
«Роскосмос» зарегистрировал изображение «Союза-2»
Травматолог предупредила о развитии пяточной шпоры из-за высоких каблуков
В России резко выросли зарплаты курьеров
В Госдуме поддержали отмену подоходного налога на матпомощь для студентов
Число погибших при взрыве в Белгородской области увеличилось
Популярная у россиян страна стала мировым лидером по росту цен на аренду жилья
В Запорожской области полиция и Росгвардия обнаружили тайник с тротилом и минами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.