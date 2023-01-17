Гол российского игрока в овертайме принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ

Гол российского игрока Дмитрия Орлова в овертайме принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Победу «Вашингтону» принес гол российского защитника Дмитрия Орлова в овертайме. Он также отдал голевой пас во втором периоде. Спортсмена признали первой звездой матча. Всего в сезоне-2022/2023 хоккеист набрал 14 очков по системе «гол плюс пас» в 30 играх.

31-летний Орлов играет в столичной команде с 2011 года. Вместе с «Вашингтоном» в 2018 году он завоевал Кубок Стэнли. Кроме того, в активе хоккеиста есть золотая и три бронзовые медали чемпионатов мира в составе сборной России.

Помимо Орлова, в матче против «Айлендерс» результативные передачи совершили россияне Евгений Кузнецов, Александр Романов и Александр Овечкин. Для Овечкина этот голевой пас стал 650-м за карьеру в НХЛ. Он вышел на третье место по этому показателю среди российских игроков лиги. На второй и третьей строчке расположились бывший нападающий «Детройт Ред Уингс» Сергей Федоров (696) и форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин (728).

По количеству голов Овечкин занимает второе место среди всех игроков в истории НХЛ. Форвард забросил 810 шайб и на данный момент уступает только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 891 гол.