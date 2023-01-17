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04:36, 17 января 2023Наука и техника

Найдена 3000-летняя гробница египетских фараонов

В Луксоре найдена 3000-летняя гробница египетских фараонов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Команда международных специалистов из Египта (Высший совет по древностям) и Великобритании (Исследовательский фонд Нового Королевства при Кембриджском университете) нашла древнюю гробницу фараонов в Луксоре, которая была построена около 3000 лет назад. Об этом сообщается на сайте министерства туризма и древностей Египта.

В городе Луксор, который находится на западном берегу реки Нил, в 650 километрах к югу от Каира, регулярно проводятся археологические исследования, в результате которых были открыты различные памятники, храмы и гробницы времен фараонов.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Мостафа Вазири заявил, что обнаруженная гробница может относиться к 18-й династии фараонов Египта, которая правила с 1550/1549 до нашей эры по 1292 год до нашей эры. Ученые предполагают, что сооружение предназначалось для жены фараона или его дочери. Эту гипотезу планируют проверить в будущем, после того как будет получена документация об объекте. Археологические работы будут продолжены.

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Гробница плохо сохранилась — в прошлом росписи на ней повредились в результате наводнений.

В декабре 2022 года египетские археологи впервые воссоздали трехмерную модель мумии фараона Аменхотепа I с помощью компьютерных технологий. Мумия оставалась нетронутой в течение 3000 лет, после того как ее перезахоронили спустя 400 лет после смерти.

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Елена Апазиди
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