Запрет приносить флаг России на трибуны Australian Open вызвал вопросы в Госдуме

Депутат Журова раскритиковала запрет приносить флаг России на трибуны Australian Open

Решение запретить пронос флага России на трибуны теннисного турнира Australian Open вызвало вопросы у первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) из-за жалоб украинских зрителей. Об этом стало известно 17 января. Уточняется, что решение уже вступило в силу. Изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить национальные флаги, но им было запрещено размахивать ими.

Теперь будут обыскивать болельщиков? Я не понимаю формулировку «нельзя приносить». А если человек его приносит на удачу у себя в сумке и не планирует его доставать? Светлана Журова депутат Госдумы

«У меня был такой флаг на удачу, с которым я выиграла Олимпиаду. Я его носила на другие соревнования, думая, что он может помочь нашим спортсменам. Такая волшебная составляющая. Или у наших болельщиков будут отбирать флаги в принципе, даже если он в сумке лежит?» — задалась вопросом Журова.

Отношение к российским спортсменам на теннисных турнирах

При этом политик заметила, что Международная теннисная федерация осталось чуть ли не единственной, которая не запрещает российским спортсменам принимать участие в турнирах.

Теннисная федерация — одна из самых старейших федераций в мире, и она всегда придерживалась принципов спорта. Федерация позиционируется таким образом: лучшие спортсмены имеют право выступать на всех турнирах Светлана Журова депутат Госдумы

«Вроде как если спортсмен не будет с флагом, но выступать будет, то в понимании федерации он не будет связан с политикой. Такая форма выступления спортсменов разрешена, потому что тогда не нарушаются их права, которые Международная федерация тенниса хочет соблюсти», — заявила она.

Журова убеждена, что таким отношением к российским спортсменам Международная федерация тенниса демонстрируется настойчивость и смелость. «И политики этому не могут сопротивляться. Как-то я не слышала от Евросоюза или США упреков в сторону Международной федерации тенниса», — заключила она.

По данным агентства Reuters, основанием для запрета болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) стала, в том числе, жалоба посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. Он возмутился, что во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между украинкой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой на зрительской трибуне находился болельщик с флагом России.

Украинский дипломат также выступал с требованием не допускать россиян до турнира, однако организаторы Australian Open отказались отстранять теннисистов из России.

Ранее стало известно, что все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). Вещание будет вестись в 49 странах и территориях. В опубликованном списке отсутствуют Россия и Белоруссия.