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02:12, 17 января 2023Спорт

Россия осталась без прав на трансляцию Олимпийских игр до 2032 года

Россию и Белоруссию оставили без прав на трансляцию Олимпийских игр до 2032 года

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). Об этом Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил на своем на официальном сайте.

EBU и Warner Bros. Discovery представили совместную заявку на приобретение всех медиаправ на трансляции зимних Олимпийских игр 2026 и 2030 года и летних Игр 2028 года и 2032 года, а также юношеских Олимпийских игр на 49 территориях Европы после объявления МОК соответствующего тендера.

Согласно сообщению, вещание Олимпийских игр будет вестись в 49 странах и территориях. В опубликованном списке отсутствуют Россия и Белоруссия.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила возможность бойкота странами Европы Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за допуска россиян.

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Екатерина Подвигина
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