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21:57, 9 января 2023Спорт

Тарасова оценила возможность бойкота европейцами ОИ-2024 из-за допуска россиян

Тренер Тарасова заявила, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде-2024

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила возможность бойкота странами Европы Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за допуска россиян. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Российские спортсмены не делали ничего плохого, чтобы им сидеть дома вместо Олимпиады. За что так наказывать, я лично, как работающий тренер, который 55 лет работает на самом высоком уровне, не понимаю», — заявила Тарасова. По ее мнению, сильнейшие атлеты мира должны соревноваться друг с другом.

Ранее 9 января бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг рассказал о возможном бойкоте странами Европы Олимпийских игр-2024 в случае допуска на них россиян. Хейберг заявил, что на Западе выражают обеспокоенность из-за условий по включению российских спортсменов в число участников Олимпиады и задумываются о возможном пропуске соревнований.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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