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10:01, 9 января 2023Спорт

В Европе задумались о бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

Бывший член МОК заявил о возможном бойкоте европейцами ОИ-2024 в случае допуска россиян

Фото: Евгений Биятов / ТАСС

Бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг рассказал о возможном бойкоте странами Европы Олимпийских игр-2024 в случае допуска на них россиян. Его слова передает Inside the Games.

Хейберг заявил, что на Западе выражают беспокойство из-за условий по включению российских спортсменов в число участников Олимпиады и задумываются о возможном пропуске соревнований. «Лидерам Олимпийского совета Азии еще слишком рано изучать возможные лазейки для интеграции России. Западу в данный момент не стоит рисковать», — добавил он.

9 декабря исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх заявил, что в Азии больше нет необходимости соблюдать защитные меры по отношению к российским и белорусским спортсменам. Он предложил содействие в участии атлетов в турнирах ОСА и подчеркнул, что при этом будут соблюдены действующие санкции.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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