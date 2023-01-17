Российский офицер заявил, что Киев выставляет противника глупым для привлечения наемников

Украинская пропаганда выставляет российских военных «глупыми». На это РИА Новости указал командир группы «Викинг» Западного военного округа.

Он объяснил, что Киев идет на такой обман, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше наемников. «Они видят конфликт с той точки зрения, что здесь толпа дебилов, они едут [в Донбасс] окрыленные тем, что им ничего не будет», — сказал военный. Прибыв на линию боевого соприкосновения, наемники «очень удивляются, когда по ним четко прилетает в места дислокации, они удивляются, что у нас тоже есть беспилотники».

16 января сообщалось, что в посольствах Украины, которые находятся в разных странах, занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях. Так, журналисты назвали Украину «центром притяжения для тысяч наемников со всего мира». «Националисты, расисты, радикалы, ультраправые — те, кто жаждет денег, и становятся членами украинского иностранного легиона», — отметили они.

Ранее бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал радиоперехваты переговоров польских наемников. Из опубликованных отрывков следует, что иностранные наемники оказались в крайне тяжелом положении. Так, в одном из них поляк жалуется, что «украинцы сбежали, а нас не предупредили», а также сообщает о больших потерях среди бойцов.