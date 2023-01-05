Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации

Безсонов опубликовал переговоры терпящих потери польских наемников в зоне спецоперации

Бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов опубликовал радиоперехваты переговоров польских наемников, терпящих потери в зоне спецоперации, в своем Telegram.

Как рассказал Безсонов, украинское командование решило перебросить две группы польских наемников на один из сложнейших участков фронта — в Марьинку — незадолго до Нового года. Именно в этом месте Вооруженные силы Украины (ВСУ) несли наибольшие потери. По его словам, из более чем 120 человек в живых осталось 28 наемников. «Передайте это в Польшу. Пусть посмотрят о чем общаются их земляки на фронте. И остальным тоже передайте, чтобы знали, что их ждет здесь», — заключил экс-замминистра ДНР.

Из опубликованных отрывков следует, что иностранные наемники оказались в крайне тяжелом положении. Так, в одном из них поляк жалуется, что «украинцы сбежали, а нас не предупредили», а также сообщает о больших потерях среди бойцов. «Связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно», — цитирует Безсонов переговорщиков, — «Ваш снайпер убил троих наших! Прекратите! Здесь мы, здесь мы! Как поняли?». Один из наемников также возмущается, что их не предупредили о том, что «в этом богом забытом месте» украинские силы потеряли две бригады.

Позже Безсонов отметил, что многие задались вопросом о том, где можно послушать оригинальные переговоры. Однако, по его словам, публиковать результаты возможностей разведки не принято, поэтому такая информация появляется «на уровне инсайдов и часто на свой страх и риск». «Иначе, вы бы ежедневно слушали грустные и трагические украинские эфиры, и не только», — добавил он.

Больше всего наемников на Украину приехало из Польши

В конце ноября прошлого года польская газета Niezależny Dziennik Polityczny сообщила, что с начала спецоперации на Украине погибло более тысячи польских наемников. Еще несколько тысяч граждан Польши были ранены в результате участия в боевых действиях. По информации издания, власти страны были вынуждены выделить дополнительную территорию под кладбище для военнослужащих и отставных военных.

≈1200 наемников из Польши погибли на Украине с начала спецоперации

Кроме того, больше всего участвующих в конфликте на стороне Киева наемников приехало именно из Польши, отмечает газета. До этого такую же информацию сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что всего из Польши приехали более 5 тысяч военных. Всего на стороне Киева участвуют в боевых действиях наемники из более чем 40 стран.

Помощник главы Чечни по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины под Сватово, Червонопоповкой и Кременной почти полностью состоят из иностранных наемников. По его словам, большую их часть составляют поляки, которые выдают себя за добровольцев, но на самом деле являются кадровыми военнослужащими Вооруженных сил Польши.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по наемникам

Более 130 наемников были уничтожены в результате удара ВКС России по пунктам дислокации иностранного легиона в районах Масляковки и Краматорска 3 января, сообщило Минобороны России. За день до этого, 2 января, сообщалось, что российские войска в ходе спецоперации нанесли удар по пунктам временного размещения подразделений иностранного легиона. В результате более 70 иностранных наемников были уничтожены.

По словам военного корреспондента Андрея Коца, из-за западных наемников у ВСУ возникают проблемы. По его словам, украинцы пытаются всеми силами эвакуировать их тела с поля боя, что влечет еще большие потери среди личного состава. При этом он выразил мнение, что иностранцы не оказывают значительного влияния на эффективность ВСУ, так как украинцы действуют намного грамотнее, чем их европейские союзники.