На Украине рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета в Броварах

На Украине рассказали о тяжелом состоянии пострадавших при крушении вертолета в Броварах

Пострадавшие из-за падения вертолета в Броварах находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал главный врач Броварской больницы Валентин Багнюк, передает Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, в тяжелом состоянии находятся три ребенка и двое взрослых, среди которых отец с дочерью — у них около 30 процентов ожогов тела, а также ожог дыхательных путей. Багнюк также рассказал, что в отделение попала и беременная женщина.

«Это, по большому счету, случай амбулаторный, но мы ее положили в гинекологию, потому что у нее около 20 недель беременности. Положили, чтобы она побыла, чтобы не было угрозы выкидыша», — указал врач.

Вертолет упал в Броварах утром в среду, 18 января, около детского сада и жилых домов. После этого в здании детского сада произошел пожар. Позже МВД Украины опубликовало список погибших при крушении вертолета. В их числе — глава министерства Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Также на борту находились госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и замруководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк.

В ГСЧС уточнили число жертв. По данным ведомства, в результате происшествия погибли 14 человек, один из которых — ребенок, пострадали 25 жителей, в их числе 11 детей. Поисково-спасательные работы на месте крушения завершены.

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