На Украине объяснили изменение числа жертв при крушении вертолета в Броварах

ГСЧС: число жертв при падении вертолета в Броварах изменилось в связи с идентификацией тел

Число жертв при крушении вертолета в Броварах Киевской области изменилось в связи с идентификацией фрагментов тел. Об этом сообщила украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает РИА Новости.

«Нацполиция проводила идентификацию фрагментов тел. Именно поэтому количество погибших уменьшилось», — объяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что количество погибших при падении вертолета в Броварах выросло до 18 человек. Однако позднее в ГСЧС уточнили число жертв. По данным ведомства, в результате происшествия погибли 14 человек, один из которых — ребенок, пострадали 25 жителей, в их числе 11 детей. Поисково-спасательные работы на месте крушения завершены, отметили в службе.

Кроме того, мэр города Игорь Сапожко объявил трехдневный траур.

Вертолет упал в Броварах утром в среду, 18 января, около детского сада и жилых домов. После этого в здании детского сада произошел пожар. Позже МВД Украины опубликовало список погибших при крушении вертолета. В их числе — глава министерства Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Также на борту находились госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и замруководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк.