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14:41, 18 января 2023Спорт

Жена Костомарова высказалась о госпитализации фигуриста

Жена Костомарова Оксана Домнина рассказала, что ей хочется, чтобы муж поскорее выздоровел

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, высказалась о госпитализации мужа. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Единственное, что могу сказать, хочется, чтобы он поскорее выздоровел», — заявила она.

Ранее сообщалось, что врачи наблюдают в состоянии Костомарова положительную динамику. Однако он по-прежнему находится в реанимации и подключен к аппарату для искусственного насыщения тела кислородом.

45-летний Костомаров был госпитализирован 10 января. У спортсмена выявили пневмонию в сочетании с гриппом B.

Дарья Коршунова
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