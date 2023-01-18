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13:42, 18 января 2023Интернет и СМИ

Суд оставил под стражей шеф-редактора «Sputnik Литва»

Суд в Латвии оставил под стражей шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема
Марат Касем

Марат Касем. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Суд в Латвии оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу шеф-редактору «Sputnik Литва» Марату Касему. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в Telegram-канале.

«В поданной адвокатами апелляции отказано. Суд оставил в силе прежнюю меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении. Также сообщается, что следующим шагом со стороны защиты станет подача жалобы в Европейский суд по правам человека.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Латвии задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» по политическим мотивам за профессиональную журналистскую деятельность. 12 января дипломат сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство будет добиваться освобождения журналиста через профильные международные организации.

О том, что спецслужбы Латвии задержали Касема, стало известно 5 января. Журналиста поместили в Рижскую центральную тюрьму. Его обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России и в шпионаже.

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Денис Савосин
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