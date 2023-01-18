Премьер Украины поручил создать группу для расследования крушения вертолета

Премьер Украины Шмыгаль поручил создать группу для расследования крушения вертолета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил создать специальную группу для расследования крушения вертолета, которое произошло в Броварах Киевской области. Об этом он заявил в своем Telegram.

«Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии», — рассказал политик. Он выразил соболезнования семьям погибших. Ранее стало известно, что при крушении вертолета погибли глава украинского МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Советник погибшего министра Антон Геращенко не исключил, что причиной катастрофы могла стать диверсия. Также рассматриваются версии об ошибке пилотирования из-за непогоды и технической неисправности.

