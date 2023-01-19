США решили передать часть конфискованных российских активов Украине

Минюст США заявил о планах начать передачу части конфискованных активов России Украине

Глава рабочей группы Минюста США по применению санкций против России Эндрю Адамс заявил, что американские власти планируют начать передачу части конфискованных российских активов в пользу Украины. О решении в четверг, 19 января, сообщает ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий», — уточнил он во время выступления на семинаре в Гудзоновском институте.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал передать замороженные на Западе деньги России на восстановление Украины. Он подчеркнул, что Москва должна выплатить Киеву репарации. Джонсон добавил, что поддержит новые законы об аресте российских активов и передаче их для финансирования восстановления Украины.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис также не исключил, что страна станет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Однако, по его словам, пока для такого шага нет правовой основы.

12 января Еврокомиссия поддержала намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран объединения.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предупредил, что конфискация российских активов в пользу Украины чревата серьезными последствиями, в том числе финансовым кризисом.