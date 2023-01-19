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20:06, 19 января 2023Культура

Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве

Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает BBC News.

Обвинение также будет выдвинуто против специалиста по оружейному реквизиту Ханны Гутьеррес-Рид. Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис пояснила, что обвинения предъявят в конце месяца. «Никто не может быть выше закона, каждый заслуживает правосудия», — заявила она.

Если Болдуина признают виновным, ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере пять тысяч долларов.

22 октября 2021 года сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор Галина Хатчинс погибла в результате выстрела. Кроме того, был ранен режиссер Джоэл Соуса. Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.

В марте 2022 года актер подал иск против продюсеров фильма «Ржавчина». Отмечалось, что он намерен «снять с себя ответственность и покрыть свои судебные издержки». Болдуин подчеркнул, что не отвечал за безопасность огнестрельного оружия или найм сотрудников.

Марина Погосян
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