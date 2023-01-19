Тренер раскрыла способы улучшения физической формы за пять минут в день

Тренер О'Лири рассказала об упражнениях по пять минут в день, улучшающих физическую форму

Тренер по пилатесу Хелен О'Лири раскрыла способы улучшения физической формы за пять минут в день. Ее слова приводит The Guardian.

Для укрепления осанки О'Лири советует следующее упражнение: «Лягте на живот, руки держите вдоль туловища. Немного приподнимите голову и грудь от пола, а таз, наоборот, прижмите. В таком положении начните отталкиваться от пола на руках. Зафиксируйтесь в положении, при котором ваши нижние ребра все еще будут касаться пола. Выдохните и опускайтесь в исходное положение».

Базовым упражнением на пресс тренер посчитала скручивания. «Ложитесь на спину, ноги согните в коленях, ступни стоят на полу. Напрягайте мышцы кора, чтобы поднять голову и плечи от пола. В верхнем положении зафиксируйтесь на секунду, затем вернитесь в исходную позицию», — говорит О'Лири.

По словам О'Лири, пяти минут в день достаточно, чтобы сформировать привычку и увидеть результаты. Тренер рекомендует выполнять упражнения несколько раз в неделю.

Ранее фитнес-инструктор Дженни Фрэнсис-Таунсон рассказала о пяти вариантах эффективных 20-минутных тренировок вне спортзала. Она заметила, что в качестве тренировки подойдут уборка, работа в саду, прогулка в быстром темпе и танцы под любимую музыку, а также упражнения с собственным весом.