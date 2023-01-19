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09:08, 19 января 2023Мир

В Канаде решили вызвать российского посла

Глава МИД Канады Мелани Жоли подтвердила вызов посла России Олега Степанова

Фото: Bernd Lauter / Globallookpress.com

Канадские власти решили вызвать посла России Олега Степанова. Об этом сообщила глава МИД страны Мелани Жоли во время пресс-конференции с главой британского МИД Джеймсом Клеверли, передает РИА Новости.

«Сегодня мои представители вызывают для разговора российского посла в Канаде», — подтвердила она.

Ранее Степанов рассказал, почему его вызвали в МИД Канады. По его мнению, это объясняется сообщениями о разрушении дома в украинском Днепропетровске. При этом Жоли заявляла, что его вызвали для осуждения главы российского МИД Сергея Лаврова, который назвал антироссийской политику Запада.

14 января стало известно о частичном обрушении жилого дома в Днепропетровске. По данным властей города, в здание попала ракета, есть раненые и погибшие.

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Анастасия Заикина
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