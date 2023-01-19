В Канаде решили вызвать российского посла
Глава МИД Канады Мелани Жоли подтвердила вызов посла России Олега Степанова
Канадские власти решили вызвать посла России Олега Степанова. Об этом сообщила глава МИД страны Мелани Жоли во время пресс-конференции с главой британского МИД Джеймсом Клеверли, передает РИА Новости.
«Сегодня мои представители вызывают для разговора российского посла в Канаде», — подтвердила она.
Ранее Степанов рассказал, почему его вызвали в МИД Канады. По его мнению, это объясняется сообщениями о разрушении дома в украинском Днепропетровске. При этом Жоли заявляла, что его вызвали для осуждения главы российского МИД Сергея Лаврова, который назвал антироссийской политику Запада.
14 января стало известно о частичном обрушении жилого дома в Днепропетровске. По данным властей города, в здание попала ракета, есть раненые и погибшие.