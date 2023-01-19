Российский посол назвал причину вызова в МИД Канады

Посол РФ Степанов назвал разрушение дома в Днепропетровске причиной вызова в МИД Канады

Посол России в Оттаве Олег Степанов рассказал, почему его вызвали в МИД Канады. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Степанов назвал причину вызова в МИД Канады и объяснил, что его пригласили в ведомство на фоне разрушения дома в украинском Днепропетровске. Хотя ранее глава министерства Мелани Жоли сообщила, что дипломата вызвали для осуждения главы российского МИД Сергея Лаврова, который посчитал целью антироссийской политики Запада «окончательное решение "русского вопроса"».

«Я тоже увидел это заявление Жоли, по сути, постфактум — после встречи. Немножко удивился, потому что это приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом», — подчеркнул он.

Посол подчеркнул, что отверг попытки Оттавы обвинить Москву в разрушении дома в Днепропетровске.

Ранее Степанов рассказал, что его вызвали в МИД Канады к 16:00 по местному времени (00:00 по Москве).

Об обрушении жилого многоэтажного дома в Днепропетровске сообщили в субботу, 14 января. Местные власти заявляли, что в результате происшествия погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.