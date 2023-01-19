В Нидерландах заявили о готовности оплатить поставку танков на Украину

Глава Минобороны Нидерландов: мы готовы оплатить поставку танков Leopard на Украину

Нидерланды готовы оплатить поставки танков Leopard на Украину. Об этом сообщила глава Министерства обороны страны Кайса Оллонгрен в интервью Bloomberg.

«Определенно, это то, что мы бы хотели сделать», — заявила она. Оллонгрен отметила, что о готовности отправить танки Leopard Киеву уже объявили Польша и Финляндия. «Мы все ждем позиции Германии по этому вопросу, но я сторонник попыток найти решение и попытаться отправить танки в Украину», — подчеркнула глава оборонного ведомства королевства.

Оллонгрен также добавила, что в пятницу, 20 января, состоится «очень важная встреча». По ее словам, министры обороны нескольких союзных стран соберутся на немецкой авиабазе Рамштайн, чтобы обсудить военные потребности Украины.

Ранее Франция и Польша усилили давление на Германию для передаче Киеву немецких танков Leopard. Своим примером Париж и Варшава захотели показать Берлину, что можно нарушить табу на отправку таких танков.

До этого представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что сейчас Берлин не намерен передавать Украине немецкие танки Leopard. В ответ на это премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша уже договорилась с украинской стороной и другими партнерами из Западной Европы о совместной поставке танков. «Согласие тут — вопрос второго ранга», — подчеркнул он.