В турецком клубе прокомментировали информацию об интересе к Смолову

В «Истанбуле» заявили, что ничего не знают о возможном переходе в команду Федора Смолова

Руководитель отдела по связям с общественностью турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Гохан Йылмаз высказался об интересе команды к нападающему московского «Динамо» Федору Смолову. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я видел новости о возможном переходе Смолова в наш клуб. Но мне об этом ничего не известно», — прокомментировал ситуацию Йылмаз.

19 января появилась информация, что в команде хотят заключить с форвардом контракт на 2,5 года. Президент компании ProSports Management, которая ведет карьеру Смолова, Герман Ткаченко отказался комментировать эту информацию до тех пор, пока о возможном трансфере не выскажутся представители клубов.

Смолов пополнил состав «Динамо» в январе 2022 года. Перед этим сообщалось, что нападающий рассматривает переход в клубы из США, Австралии, Китая или Японии. Футболист также известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи», «Локомотив» и испанскую «Сельту».