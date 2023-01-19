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00:12, 20 января 2023Спорт

В турецком клубе прокомментировали информацию об интересе к Смолову

В «Истанбуле» заявили, что ничего не знают о возможном переходе в команду Федора Смолова
Федор Смолов

Федор Смолов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Руководитель отдела по связям с общественностью турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Гохан Йылмаз высказался об интересе команды к нападающему московского «Динамо» Федору Смолову. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я видел новости о возможном переходе Смолова в наш клуб. Но мне об этом ничего не известно», — прокомментировал ситуацию Йылмаз.

19 января появилась информация, что в команде хотят заключить с форвардом контракт на 2,5 года. Президент компании ProSports Management, которая ведет карьеру Смолова, Герман Ткаченко отказался комментировать эту информацию до тех пор, пока о возможном трансфере не выскажутся представители клубов.

Смолов пополнил состав «Динамо» в январе 2022 года. Перед этим сообщалось, что нападающий рассматривает переход в клубы из США, Австралии, Китая или Японии. Футболист также известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи», «Локомотив» и испанскую «Сельту».

Ксения Курашкина
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