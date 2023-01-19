Стало известно об интересе турецкого клуба к Смолову

«Чемпионат»: турецкий «Истанбул» предложил Федору Смолову контракт на 2,5 года

Стало известно об интересе турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» к нападающему московского «Динамо» Федору Смолову. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, в команде хотят заключить с форвардом контракт на 2,5 года. Президент компании ProSports Management, которая ведет карьеру Смолова, Герман Ткаченко отказался комментировать эту информацию до тех пор, пока о возможном трансфере не выскажутся представители клубов. «На сегодня Федор игрок "Динамо", но в футболе все может измениться до конца трансферного окна», — отметил он.

Форвард перешел в «Динамо» в январе 2022 года. Перед этим сообщалось, что Смолов рассматривал переход в клубы из США, Австралии, Китая или Японии. Футболист также известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи», «Локомотив» и испанскую «Сельту».

12 января появилась информация, что турецкий «Бешикташ» может подписать контракт с полузащитником «Локомотива» и сборной России Дмитрием Бариновым. Позднее генеральный директор команды Сейчун Казанчи заявил ТАСС, что железнодорожники отказались от этого предложения.