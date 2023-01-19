Стало известно о новых убийствах жителей Мариуполя бойцами «Азова»

«Трибунал» сообщил о новых убийствах мирных жителей Мариуполя бойцами «Азова»

Боец полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Иван Бочкарев с позывным Ведьмак вместе с сослуживцами совершил еще несколько убийств мирных жителей в Мариуполе, о которых не было известно ранее. Подробности преступлений описывает публикующий информацию о военных преступлениях на Украине портал «Трибунал».

По данным информационного ресурса, Бочкарев и его сослуживцы замешаны «еще в трех эпизодах жестоких расправ».

Утверждается, что во второй половине марта 2022 года рота, в которой служил Бочкарев, была перенесена из Мариупольского университета в подвал здания Службы безопасности Украины (СБУ). Бочкарев вместе с шестью сослуживцами прибыл на место на двух машинах, которые припарковали в одном из дворов. Когда жители стоящего поблизости дома начали разглядывать бойцов «Азова», они открыли огонь по окнам, в результате чего был ранен по меньшей мере один мужчина. После этого приехавшие призвали людей не выглядывать из окон.

Еще один эпизод, связанный с гибелью мирных жителей, связывают с одной из операций «Азова», проходившей во второй половине марта, когда бойцам был дан приказ сдержать прорыв сил России. В операции помимо Ведьмака участвовали его сослуживец с позывным Незнайка и еще шесть бойцов теробороны, которые прибыли на место на танке Т-72 и нацелились на предполагаемое место размещения сил ВС России. Авторы материала указывают, что вечером этого дня бойцы «Азова» заметили идущего по улице мужчину. Попросив его показать документы, один из мужчин отдал приказ открыть огонь. После этого, согласно данным Трибунала, участники операции забрали его телефон.

Третий из описываемых в статье эпизодов произошел в день той же операции, когда танк решили переставить так, чтобы после рассвета его не заметил противник. «Танк отъехал и встал на тротуар между домами 175 и 177 по проспекту Металлургов и домом 20 по улице Покрышкина. От очень громкого звука работающего танка из подвалов домов поблизости вышли гражданские. Всего человек 10 — и мужчины, и женщины», — отмечается в статье.

По данным авторов материала, мирных жителей возмутило размещение военной техники близ их домов, и они выразили недовольство. После этого сослуживец Бочкарева «произвел из АК-74У автоматическую очередь в стоящих перед ним двух мужчин», при этом в каждого из них попало не менее двух-трех пуль, и они скончались на месте.

В конце декабре 2022 года Ведьмак признался в убийствах мирных жителей в Мариуполе. Уточнялось, что Бочкарев служил водителем-стрелком группы разведки специального назначения «Азов». В феврале этого года военный вместе с его группой занимал позиции в школе №42 и расстреливал мирных жителей, которые укрывались в учреждении или проходили мимо него.

21 декабря Международный общественный трибунал по Украине обвинил Ведьмака в убийствах мирных жителей Мариуполя.

Позже украинский военный Вячеслав Андреев рассказал, что бойцы «Азова» расстреливали мирных жителей Мариуполя из танка. По его словам, обстрелу также подвергались дома гражданских лиц.