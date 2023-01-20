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23:56, 20 января 2023Бывший СССР

На Украине заявили о ликвидации сети «пророссийских интернет-агитаторов»

СБУ заявила о ликвидации межрегиональной сети «пророссийских интернет-агитаторов»

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале заявила в пятницу, 20 января, о ликвидации сети «пророссийских интернет-агитаторов» из нескольких регионов страны.

«Служба безопасности нейтрализовала межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов в ходе следственно-оперативных действий в Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской и Черкасской областях», — сообщило ведомство.

Так, в подконтрольной Киеву части Запорожской области был задержан мужчина, призывавший в переписке знакомых, переехавших во Львов, возвращаться в Запорожье, и женщина, поддержавшая вхождение региона в состав России. Во Львове и Черкасской области у двух подозреваемых, которые распространяли в социальных сетях «пророссийские записи», были проведены обыски.

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Кроме того, в Николаевской области задержали главу местной общественной организации, который якобы пытался «расшатывать внутриполитическую ситуацию» на юге Украины. Еще четырех жителей Днепропетровской области обвиняют в дискредитации украинских войск и поддержке России в сети.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что сотрудники службы ликвидировали переговорщика от Киева, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы. По данным источника, Киреева убили до начала второго раунда переговоров Украины с Россией. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил убийство Киреева неразберихой в первые дни начала конфликта.

О смерти переговорщика 5 марта 2022 года сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Указывалось, что Киреев был заподозрен в государственной измене, попытался оказать сопротивление при задержании СБУ и был убит.

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Марина Совина
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