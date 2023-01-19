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16:40, 19 января 2023Бывший СССР

В Киеве объяснили убийство украинского переговорщика неразберихой

Офис Зеленского признал убийство переговорщика с РФ Киреева ошибкой спецслужб Украины
Денис Киреев (слева)

Денис Киреев (слева). Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Убийство члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева стало следствием неразберихи в первые дни начала конфликта. Так произошедшее прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова приводит РБК.

«Его убийство связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой — не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате», — объяснил он.

При этом Подоляк опроверг связь убийства с переговорным процессом и заявил, что Киреев не был агентом России.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что сотрудники службы ликвидировали переговорщика от Киева, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы. По данным источника, Киреева убили до начала второго раунда переговоров Украины с Россией.

О смерти переговорщика 5 марта 2022 года сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Указывалось, что Киреев был заподозрен в государственной измене, попытался оказать сопротивление при задержании СБУ и был убит.

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Алина Гончарова
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