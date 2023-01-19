СБУ обвинили в убийстве украинского переговорщика из-за шпионажа в пользу России

WSJ сообщила о ликвидации СБУ украинского переговорщика, без которого «Киев был бы взят»

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что сотрудники правоохранительного органа ликвидировали финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева, поскольку тот якобы занимался шпионажем в пользу России.

При этом начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов рассказал, что 23 февраля, накануне начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, Киреев передал ему информацию о планах Москвы, которую он получил от российских контактов. «Если бы не Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят», — заявил он.

Источник рассказал изданию, что Киреева убили до начала второго раунда переговоров Украины с Россией в Минске. Отмечается, что тот поехал на вокзал в Киева со своей личной охраной, а также с агентами военной разведки, предупредив их, что его могут арестовать в пути и попросив их не оказывать сопротивления в этом случае. Остановившись у Софийского собора к ним подъехали несколько микроавтобусов с агентами СБУ и приказали сдать оружие, после чего переговорщика увезли, а через полтора часа агентов военной разведки вызвали на место, где находилось его тело. Источник из украинской службы уточнил, что застрелили из-за шпионажа в пользу Москвы, но не привел каких-либо доказательств.

О смерти Киреева стало известно из заявлений депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Парламентарий рассказал, что СБУ заподозрила переговорщика в государственной измене, он попытался сопротивляться при задержании и был убит.

До 2014 года Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощадбанка и Укрэксимбанка. Позже занимался управлением частными фондами.