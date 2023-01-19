СБУ обвинили в убийстве украинского переговорщика из-за шпионажа в пользу России
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что сотрудники правоохранительного органа ликвидировали финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева, поскольку тот якобы занимался шпионажем в пользу России.
При этом начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов рассказал, что 23 февраля, накануне начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, Киреев передал ему информацию о планах Москвы, которую он получил от российских контактов. «Если бы не Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят», — заявил он.
Источник рассказал изданию, что Киреева убили до начала второго раунда переговоров Украины с Россией в Минске. Отмечается, что тот поехал на вокзал в Киева со своей личной охраной, а также с агентами военной разведки, предупредив их, что его могут арестовать в пути и попросив их не оказывать сопротивления в этом случае. Остановившись у Софийского собора к ним подъехали несколько микроавтобусов с агентами СБУ и приказали сдать оружие, после чего переговорщика увезли, а через полтора часа агентов военной разведки вызвали на место, где находилось его тело. Источник из украинской службы уточнил, что застрелили из-за шпионажа в пользу Москвы, но не привел каких-либо доказательств.
О смерти Киреева стало известно из заявлений депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Парламентарий рассказал, что СБУ заподозрила переговорщика в государственной измене, он попытался сопротивляться при задержании и был убит.
До 2014 года Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощадбанка и Укрэксимбанка. Позже занимался управлением частными фондами.